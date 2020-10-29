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Сало с хлебом и луком

Сало всему голова: неожиданная польза продукта раскрыта диетологами

© Photo : Ларыса Мятлеўская
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201029/32205607/salo-vsemu-golova-neozhidannaya-polza-produkta-raskryta-dietologami.html

Хотя сало долгое время считалось не самым полезным для здоровья продуктом, теперь диетологи склонны пересмотреть свою точку зрения.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями - такие возможности скрывает в себе свежее сало. Так считает украинский диетолог и генетик Людмила Гончарова, которую цитирует РИА Новости.

Толстый кот тырит сало, развешенное для птиц!
Facebook / Гнездышко
Толстый кот ворует сало, подготовленное для птиц - видео

Особую актуальность полезные свойства сала приобретают в контексте пандемии коронавируса. По мнению диетолога, в холодное время года организм особенно нуждается в животных жирах, которые помогут справиться с вирусами. Кроме того, сало богато витаминами группы А и Е, они  поспособствуют укреплению иммунитета. Людмила Гончарова поделилась и собственным рецептом салата с добавлением сала.

"Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью и можно употреблять", — рассказала она.

Диетолог уточнила, что в день будет достаточно употреблять всего 50 граммов сала. Не стоит нагревать продукт: это лишит его полезных свойств.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (26)

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