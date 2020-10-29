Сало всему голова: неожиданная польза продукта раскрыта диетологами

Хотя сало долгое время считалось не самым полезным для здоровья продуктом, теперь диетологи склонны пересмотреть свою точку зрения.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Укрепить иммунитет и справиться с разными болезнями - такие возможности скрывает в себе свежее сало. Так считает украинский диетолог и генетик Людмила Гончарова, которую цитирует РИА Новости.

Особую актуальность полезные свойства сала приобретают в контексте пандемии коронавируса. По мнению диетолога, в холодное время года организм особенно нуждается в животных жирах, которые помогут справиться с вирусами. Кроме того, сало богато витаминами группы А и Е, они поспособствуют укреплению иммунитета. Людмила Гончарова поделилась и собственным рецептом салата с добавлением сала.

"Следует взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими слайсами, добавить его в салат. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью и можно употреблять", — рассказала она.

Диетолог уточнила, что в день будет достаточно употреблять всего 50 граммов сала. Не стоит нагревать продукт: это лишит его полезных свойств.

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