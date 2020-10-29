Врач-невролог развеяла самые устойчивые мифы об инсульте

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Несмотря на то, что многое уже известно об этой болезни, с ней связано несколько распространенных заблуждений.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Инсульт – самая распространенная причина летальных исходов по всему миру. Казалось бы, о нем все известно, тем не менее в сознании многих укоренилось множество мифов об этом заболевании.

И главный из них тот, что инсульт – болезнь пожилых людей. Сейчас специалисты всё чаще отмечают, что недуг диагностируется и у молодых. Врачи связывают этот феномен с наследственной предрасположенностью, заболеваниями крови или сердечно-сосудистой системы.

Поэтому все чаще неврологи советуют при появлении первых тревожных симптомов немедленно обратиться к врачу для тщательного обследования. Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова рассказала РИА Новости, как распознать первые признаки инсульта.

Гипертония

Давление у здорового человека должно быть в пределах показателей 120/80. Тревогу нужно бить в случае, если эти цифры выше, так как это свидетельствует о начале гипертонической болезни.

"Люди с высоким давлением находятся в зоне риска. Проблема усугубляется, когда гипертензия становится стойкой, а показатели тонометра превышают цифры 140/90", — говорит врач.

Опасность таится также и в повышенной вязкости и свертываемости крови, что приводит к повышению риска возникновения тромбов. Следствием повышенной вязкости крови может стать ишемический инсульт — состояние, при котором тромб закупоривает артерию в головном мозге, перекрывая кровообращение.

Повышенный холестерин

Сужение сосудов – главная опасность повышенного уровня холестерина в организме. Проходимость сосудов уменьшается, увеличивая тем самым риск тромбоза. В случае увеличения количества плохого холестерина в крови сосуды воспаляются, развивается атеросклероз, что существенно снижает иммунитет, организм становится уязвимым для разного рода заболеваний.

Также опасны для всей сердечно-сосудистой системы частые перепады сердечного ритма.

"Мерцательная аритмия может вызывать застой крови в предсердиях, что чревато образованием кровяных сгустков, которые могут стать причиной инсульта", — предупреждает Светлана Зубаилова.

Онемение конечностей

Дискомфорт в конечностях, покалывания и "мурашки" свидетельствуют об онемении, а это явный признак плохого кровообращения. Этот также свидетельствует о риске развития инсульта. По словам эксперта, предотвратить это можно, отказавшись от малоактивного образа жизни.

© Sputnik Инсульт: как его распознать и предотвратить

Шейный остеохондроз

Остеохондроз является косвенным признаком, свидетельствующем о возможности развития инсульта. Но он значительно повышает риск появления спазмов сосудов головного мозга и их воспаления.

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"Сама по себе патология не является прямым предвестником инсульта, но значительно повышает вероятность его возникновения с возрастом, — говорит врач. — При шейном остеохондрозе пережимаются шейные артерии, вследствие чего ухудшается головное кровообращение".

Остановка дыхания во сне

Апноэ также можно считать косвенным признаком, между ним и инсультом нет прямой связи, говорит Светлана Зубаилова, однако в долгосрочной перспективе эта патология может привести к аритмии и гипертензии, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения приступа инсульта.

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Также врач подчеркнула, что к инсульту склонны люди, имеющие вредные привычки, страдающие от головных болей, склонные к ожирению. Также очень частой причиной сердечно-сосудистых приступов является стресс, отмечает врач.

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