В России утвержден состав правительственной комиссии по русскому языку

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Состав комиссии утвердил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В нее войдут 43 человека — заместители министров, ректоры ведущих российских вузов, ученые, преподаватели и журналисты. Председателем комиссии назначен министр просвещения России Сергей Кравцов, его заместителями — ректоры СПбГУ и МГУ Николай Кропачев и Виктор Садовничий.
Как сообщила пресс-служба правительства России, уже в ближайшее время комиссия займется разработкой концепции государственной языковой политики и экспертизой правил русской орфографии и пунктуации.
В числе первоочередных задач также - определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка.
Немаловажной частью деятельности комиссии станет вопрос о повышении уровня подготовки специалистов по русскому языку.
Предполагается, что заседания комиссии будут проходить не реже двух раз в год.
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