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Чихающий мужчина в кровати.

Иммунолог рассказал, как переболеть коронавирусом в легкой форме

© Fotolia / Photographee
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2227)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201029/32209354/immunolog-rasskazal-kak-perebolet-koronavirus-v-legkoy-forme.html

По статистике около 80% всех случаев инфицирования COVID-19 протекают в основном без осложнений. Специалист рассказал, как можно не усугубить течение болезни и перенести ее в легкой форме.

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Перенести коронавирус в более легкой форме и за короткий промежуток времени возможно. Но для этого понадобится подготовить свой организм нужным образом, об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире "Радио КП".

Медицинский персонал инфекционной больницы Норк
© Sputnik / Asatur Yesayants
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По словам специалиста, для того чтобы организм смог бороться с вирусами, в том числе коронавирусной инфекцией, необходимо "завести" иммунную систему.

У каждого из нас есть определенный уровень иммунитета, и, при отсутствии серьезных заболеваний, он не так уж и низок. Задача каждого – не дать своей иммунной системе "заснуть", а для этого ее нужно постоянно держать в полной готовности. Как достичь этого?

"Хорошее питание, витаминизация, получение необходимого количества микроэлементов — это факторы, которые поддерживают иммунитет на хорошем работоспособном уровне, то есть дают возможность иммунной системе сопротивляться болезни", — сказал врач.

Он подчеркнул, что эти меры, конечно же, не защитят от заражения COVID-19, но позволят организму лучше и быстрее побороть вирус.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2227)

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