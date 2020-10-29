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Путин принял участиев работе Инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!.

Путин о российских вакцинах, их разработчиках и начале кампании массовых прививок

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2224)
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Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют о том, что в стране сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Главное требование к вакцинам от коронавируса - это безопасность и эффективность, они обеспечены в обоих российских препаратах, разработанных центом имени Гамалеи и новосибирским центром "Вектор", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

"Мы очень благодарны центру имени Гамалеи и "Вектору" из Новосибирска, действительно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае - и в случае со "Спутник V", и с векторской вакциной. На подходе третья вакцина", - сказал глава государства.

Разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют о том, что наука в стране развивается, советская школа жива, добавил президент России.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции
РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Действительно, наши специалисты, ученые активно и, я бы сказал, в высшей степени эффективно прошли путь по созданию вакцин. Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", - сказал Путин.

По его словам, отечественными вакцинами от коронавируса в первую очередь будут снабжены россияне, кампания массовых прививок может начаться в стране к концу года.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2224)

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