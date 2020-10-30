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Молоко

Польза и вред молока: мнение специалиста

© Fotolia / Nitr
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201030/32214750/polza-i-vred-moloka-mnenie-spetsialista.html

Молоко уже много веков присутствует в рационе людей. Тем не менее многие до сих пор считают, что пить молоко натощак вредно, другие считают, что с его помощью можно отбелить кожу. Верны ли эти утверждения?

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Китайская газета Science and Technology Daily (официальный печатный орган Министерства науки и технологий КНР) опубликовала статью, в которой специалисты попытались развенчать популярные мифы про молоко.

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Можно ли пить молоко на голодный желудок?

Если пить молоко натощак, липиды и лактоза, которыми так богат этот продукт, насыщают организм энергией. При этом молоко не причиняет никакого вреда, наоборот, белок, содержащийся в сыворотке напитка, обладает антибактериальным эффектом и предотвращает воспаление слизистой желудка.

Кому уж точно не следует пить молоко на пустой желудок, так это людям, страдающим непереносимостью лактозы. Они рискуют усугубить данный синдром и вызвать вздутие живота и диарею. Им рекомендуется употреблять молоко вместе с завтраком или другой пищей.

Можно ли кипятить молоко?

Многие убеждены, что при кипячении в молоке "сгорает" белок и образуются вещества (гликозиламины), которые тяжело перевариваются и усваиваются в желудке, а также вредят здоровью. Тем не менее, доводя молоко до кипения, мы видим, что оно не темнеет, и жженого вкуса не возникает. Кроме того, пастеризованное молоко само по себе не требует интенсивной термической обработки. Однако, даже если нагреть или вскипятить такое молоко, это никак не скажется на его питательных веществах и не нанесет вреда организму.

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Можно ли отбелить кожу молоком?

На самом деле, в молоке не содержится никаких специальных осветляющих веществ. Поэтому отбелить кожу молоком не получится. Кроме того, молекулы белка, содержащиеся в молоке, практически не могут всасываться через кожу. Однако молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом, она также влияет на сужение капилляров после длительного пребывания на солнце.

Можно ли разогревать пакетированное молоко в микроволновке?

Многие любители теплого молока разогревают его в микроволновой печи прямо в упаковке. Делать это категорически нельзя! Причина – в материалах, из которых состоит упаковка молока. Полиэтилен, содержащийся в ней, при нагреве разрушается и его микрочастицы могут попасть в молоко. Еще один компонент - алюминиевая фольга — это материал металлический, который помещать в микроволновку не рекомендуется, ведь это может привести к возгоранию.

Поэтому, если вам нужно быстро разогреть молоко, то это можно сделать прямо в упаковке, поместив ее в воду, температура которой не превышает +100 градусов Цельсия (то есть она должна только-только закипеть). Ну а при разогревании в микроволновке, молоко нужно обязательно перелить в специальную посуду.

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