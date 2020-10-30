Названо самое доступное средство для профилактики коронавируса

Однако, полезной будет не любая соль, а только та, которая содержит селен. Этот элемент является мощным антиоксидантом, ученые не так давно доказали высокую эффективность сочетания цинка, селена и витамина D для выработки антител и укрепления иммунитета человека.
Отоларингологи рекомендуют использовать раствор и для восстановления обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.
Поэтому соль считается эффективным средством в профилактике коронавируса.
Глядя на последние события в Белоруссии и Киргизии, многие в Молдове в канун выборов всерьез опасаются: нынешнему и без того тяжелому "короновирусному году" в республике не хватает только постэлекторальных уличных баталий…