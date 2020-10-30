Задержан мужчина, возможно контактировавший с нападавшим в Ницце

Правоохранительные органы Франции проверяют факт того, что задержанный мог днем ранее контактировать с мужчиной, совершившим нападение.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Мужчина, который мог контактировать с совершившим нападение в церкви в Ницце, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал BFMTV.

Речь идет о 47-летнем мужчине. Он мог контактировать со злоумышленником накануне атаки.

В четверг утром мужчинана людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться. По его словам, страна, как и многие другие, является серьезной мишенью терроризма.

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