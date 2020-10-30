12:09 30 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.94
  • USD17.04
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск

Задержан мужчина, возможно контактировавший с нападавшим в Ницце

© AFP 2020 / Valery Hache
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1d/32208232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201030/32222202/zaderzhan-muzhchina-vozmozhno-kontaktirovavshiy-s-napadavshim-v-nice.html

Правоохранительные органы Франции проверяют факт того, что задержанный мог днем ранее контактировать с мужчиной, совершившим нападение.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Мужчина, который мог контактировать с совершившим нападение в церкви в Ницце, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал BFMTV.

Речь идет о 47-летнем мужчине. Он мог контактировать со злоумышленником накануне атаки.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото.
Sputnik
Франция под террористической атакой: обращение к нации, мобилизация, новые задержания
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться. По его словам, страна, как и многие другие, является серьезной мишенью терроризма.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Vigipirate: план по противодействию терроризму введен во Франции
Фото, видео - Нападение в Ницце: есть погибшие и раненые


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Персонаж Чебурашки из советского мультфильма.
Это делал каждый: мультфильмы, которые мы любили смотреть
Предстоящие выборы президента Молдовы-2020 – все самое важное расскажем за одну минуту
Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео
Кандидаты в президенты Молдовы 2020.
Осенний марафон: что нужно знать о кандидатах в президенты Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться