Инфекционист рассказал, к чему приведет массовая вакцинация от COVID-19

Уже сейчас массовая вакцинация может помочь кардинально изменить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов объяснил в комментарии РИА Новости, в чем заключается преимущество массовой вакцинации.

По словам профессора, сейчас очень сложно давать прогнозы и строить предположения, о том, как будет развиваться пандемия COVID-19 в мире. Невозможно также с уверенностью сказать, будет ли "третья волна" заболеваний, которую многие уже ожидают весной будущего года.

Для построения каких-либо теорий в настоящее время недостаточно данных, подчеркивает инфекционист, к тому же, массовая вакцинация может очень серьезно повлиять на риск третьей волны, причем в лучшую сторону.

"Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнется, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация", — рассказал Чуланов.

С новыми вакцинами связывают очень много надежд, однако, как добавил эксперт, существенно повлиять на текущие процессы могут и грамотно применяемые меры защиты, такие как ношение масок, перчаток, использование дезинфицирующих средств.

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