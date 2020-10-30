Песков заявил, что нельзя камуфлировать экстремизм религией

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Нельзя камуфлировать экстремизм религией, ни одна конфессия не приемлет терроризм. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это ничто иное как экстремизм и терроризм", - отметил Песков.

В четверг утром мужчинана людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Прибывший в Ниццу президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Он отметил, что будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не исключил, что нападения, подобные произошедшему в четверг в Ницце, могут повториться. По его словам, страна, как и многие другие, является серьезной мишенью терроризма.

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