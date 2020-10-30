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Белоруссия больше не будет признавать иностранные дипломы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201030/32223937/belarus-bolshe-ne-budet-priznavat-inostrannye-diplomy.html

Александр Лукашенко поручил кабинету министров принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусскими студентами за границей.

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Белорусский лидер заявил на прошедшей в четверг встрече с новыми помощниками президента в регионах о намерении принять меры по непризнанию дипломов, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - заявил Александр Лукашенко.

© Sputnik / Andrey Stasevich
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На встрече обсуждали вопросы обеспечения безопасности в студенческих коллективах. В связи с этим Лукашенко скептически оценил намерение некоторых белорусских студентов учиться в иностранных вузах, в частности указав на бесперспективность этой учебы.

"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. <…> Кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых", - заявил белорусский президент.

Также, по мнению Лукашенко, учащиеся за границей подвергаются опасности "промывания мозгов".

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, таким образом он дает понять студентам, что государство дало им возможность получать образование, поэтому им нужно идти и учиться.

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