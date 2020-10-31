Как не испортить зрение, работая на "удаленке" - советы специалиста

С началом пандемии коронавируса медики заговорили о том, что участились жалобы людей на возросшую нагрузку на глаза.

КИШИНЕВ, 31 окт - Sputnik. Специалисты отмечают, что во время удаленной работы люди больше времени проводят за монитором или смартфоном, чем в офисе.

О том, как может повредить зрению удаленная работа, рассказал радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По словам специалиста, домашние условия не всегда пригодны для длительной работы.

При кажущемся удобстве работы из дома, условия эти значительно отличаются от офисных и не всегда подходят для работы. А это может легко привести к неудобствам и даже заболеваниям, считает Рябинин. Прежде всего, утверждает специалист, нужно задуматься о замене монитора домашнего компьютера.

"ЭЛТ-экраны могут вызвать заметное мерцание изображения. А это – главная причина быстрого утомления глаз. Даже если визуально это мерцание не заметно, оно все равно может вызвать переутомление глаз, что скажется и на работоспособности", – отметил собеседник радио.

Очень важно правильно организовать освещение. Нужно продумать его по офисному образцу, выставить его так, чтобы не было бликов и отражений.

"Отражения на экране могут в значительной степени утомлять глаза. Если у пользователя очки, можно купить линзы с антибликовым покрытием. Есть специальные очки, защищающие от переутомления глаз – в последнее время они очень популярны," – добавил Рябинин.

Вы можете также помочь глазам переносить непростые условия работы, выполняя несложные упражнения. Это будет актуально не только для домашней работы, но также и для работы в офисе. Например, нужно чаще моргать, делать зарядку для глаз, делать перерывы в работе.

Специалист отмечает, что интенсивность в работе во время пандемии сильно возросла. Тем не менее, большинство людей, находясь в домашних условиях, считают, что находятся в комфортных и безопасных условиях. Это подталкивает работающих на "удаленке" к тому, что они пренебрегают любыми предосторожностями.

Но если соблюдать перечисленные специалистом предосторожности, можно существенно сократить вред для глаз. Но если ограничиваться чем-то одним, глазам все равно грозит опасность, заключил эксперт.

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