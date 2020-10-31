Белоруссия приостановила пересечение границы иностранцами

Государственный пограничный комитет республики заявляет, что эта мера принята в противоэпидемических целях.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщил Государственный пограничный комитет республики.

Сообщается, что эта временная мера применяется в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и снижения заболеваемости COVID-19.

Это ограничение не распространяется на дипломатов;, официальные делегации; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь; водителей на международных автомобильных перевозках, родителей, детей и супругов граждан Белоруссии; лиц, имеющих вид на жительство или разрешение на работу на территории страны и некоторые другие категории граждан.

Кроме того, правило не применяется к гражданам Российской Федерации, следующим транзитом через территорию Республики Беларусь в Россию и на пассажиров рейсов, прибывающих в страну через аэропорт Минска.

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