Землетрясения во Вранче в день выборов президента Молдовы

На этой неделе в Румынии уже фиксировались несколько землетрясений, самое сильное из которых произошло в 00.39 в ночь на 30 октября.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Два подземных толчка произошли в румынской сейсмической зоне Вранча за несколько часов до открытия избирательных участков на выборах президента Молдовы.

По данным Национального института физики Земли Румынии, первое землетрясение произошло в 02.36. Магнитуда составила 3,5, а очаг залегал на глубине 144 километров.

Во второй раз подземные толчки произошли в 04.51. Очаг находился на глубине в 91 километр. Магнитуда составила 2,3.

На этой неделе уже фиксировалось несколько землетрясений - 29 и 30 октября.

Самое сильное землетрясение в прошлом месяце произошло в 00.39 в ночь на 30 октября. Магнитуда составила 4,2, а очаг находился всего на глубине 8 километров. Через четыре минуты приборы зарегистрировали еще одно колебание земной коры на глубине 5 километров. На этот раз магнитуда составила 2,6.

Толчки около 4 баллов по шкале Рихтера и сильнее, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы также ощущают.

Всего в октябре 2020 года в Румынии зарегистрировали 37 землетрясений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova