Видео - Взрыв в Мытищах: один человек погиб

В подмосковных Мытищах - ЧП: в одном из гаражных кооперативов произошел взрыв, сообщается об одном погибшем.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Взрыв произошел в воскресенье утром в гаражном кооперативе в подмосковных Мытищах, передает РИА Новости.

Сообщается, что один человек погиб, еще несколько пострадали. Звонок в местное подразделение МЧС поступил около полудня. По информации СМИ, разрушено пять гаражей: у трех строений обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены. На месте работают спасатели, прокуратура начала проверку.

"Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе. По имеющейся информации, есть погибший и пострадавшие", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

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