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Тестирование на SARS-CoV-2

В Словакии проходит всеобщее тестирование на COVID-19

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2232)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201101/32261263/v-slovakii-prokhodit-vseobschee-testirovanie-na-covid-19.html

В субботу в Словакии стартовала процедура всеобщего тестирования населения страны на коронавирус нового типа.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В первый из двух дней всеобщего тестирования населения Словакии на COVID-19, 31 октября, процедуру прошли 2,58 миллиона человек, было выявлено 25 850 зараженных. Об этом заявил глава минобороны Словакии Ярослав Надь, передает РИА Новости.

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
© Sputnik / Evgeny Byatov
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Правительство Словакии приняло решение, что 31 октября и 1 ноября в стране пройдет всеобщее добровольное и бесплатное тестирование населения на наличие коронавируса. Министерство обороны, ответственное за организацию процедуры, выделило для этой цели три тысячи военнослужащих. В каждом районе в состав бригады, осуществляющей тестирование, входят медики, полицейские и административные работники.

Как отметил Ярослав Надь, в субботу было протестировано 2 581 113 человек, у 25 850 из них отмечен положительный результат. Всего в республике проживает  5,45 миллиона человек. По словам главы минобороны, эти данные не учитывают результаты тестирования, которое одновременно проводят для своих сотрудников крупные фирмы и предприятия, а также дома ветеранов и больницы.

Высокую организованность граждан на пресс-конференции отметил премьер страны Игорь Матович.  

"Подобная акция - единственная в своем роде во всей Европе. Ее результаты подтверждают, что Словакия, как общество ответственных людей, успешно функционирует. Наши вооруженные силы организовали самую крупную акцию за все время существования самостоятельной Словакии", - сказал премьер.

При всеобщем тестировании населения словацкие медики используют антигенные тесты, которые весьма быстро показывают результаты. Однако, в отличие от лабораторных PCR-тестов, они не дают стопроцентного результата в точности определения зараженности человека коронавирусом, пишет РИА Новости.

В Словакии с 1 октября на 45 дней введен режим чрезвычайной ситуации. С момента начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в республике коронавирусом заразились 57,7 тысячи человек, скончались от вызванных инфекцией осложнений 219.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2232)

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