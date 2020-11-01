В Словакии проходит всеобщее тестирование на COVID-19

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. В первый из двух дней всеобщего тестирования населения Словакии на COVID-19, 31 октября, процедуру прошли 2,58 миллиона человек, было выявлено 25 850 зараженных. Об этом заявил глава минобороны Словакии Ярослав Надь, передает РИА Новости.

Правительство Словакии приняло решение, что 31 октября и 1 ноября в стране пройдет всеобщее добровольное и бесплатное тестирование населения на наличие коронавируса. Министерство обороны, ответственное за организацию процедуры, выделило для этой цели три тысячи военнослужащих. В каждом районе в состав бригады, осуществляющей тестирование, входят медики, полицейские и административные работники.

Как отметил Ярослав Надь, в субботу было протестировано 2 581 113 человек, у 25 850 из них отмечен положительный результат. Всего в республике проживает 5,45 миллиона человек. По словам главы минобороны, эти данные не учитывают результаты тестирования, которое одновременно проводят для своих сотрудников крупные фирмы и предприятия, а также дома ветеранов и больницы.

Высокую организованность граждан на пресс-конференции отметил премьер страны Игорь Матович.

"Подобная акция - единственная в своем роде во всей Европе. Ее результаты подтверждают, что Словакия, как общество ответственных людей, успешно функционирует. Наши вооруженные силы организовали самую крупную акцию за все время существования самостоятельной Словакии", - сказал премьер.

При всеобщем тестировании населения словацкие медики используют антигенные тесты, которые весьма быстро показывают результаты. Однако, в отличие от лабораторных PCR-тестов, они не дают стопроцентного результата в точности определения зараженности человека коронавирусом, пишет РИА Новости.

В Словакии с 1 октября на 45 дней введен режим чрезвычайной ситуации. С момента начала пандемии, по данным Университета Джонса Хопкинса, в республике коронавирусом заразились 57,7 тысячи человек, скончались от вызванных инфекцией осложнений 219.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova