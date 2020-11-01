Путин о том, как ему работается на удаленке

Вопрос о том, не тяжело ли вести общение в режиме онлайн, был задан российскому лидеру во время форума "Россия зовет!".

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал плюсы и минусы работы на удаленке, признавшись, что привык к такому режиму. Об этом сообщает "Россия 1".

Во время форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин спросил у российского лидера, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык.

"С аудиторией интересней, поживее. Но хорошо, что есть такие возможности", — добавил президент.

Путин отметил, что видеосвязь позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц.

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