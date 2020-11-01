00:43 02 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.06
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Монашка на пустой Староместской площади в Праге, Чехия.

Чехия стала мировым лидером по уровню смертности от COVID-19

© AP Photo / Petr David Josek
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2236)
158 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1c/32194694.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201101/32278630/czechia--stala-mirovym-liderom-po-urovnyu-smertnosti-ot-covid-19.html

За последние сутки в стране выявили 11 428 больных коронавирусом, в целом в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье.

"По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. Данные об этом опубликовал в воскресенье ECDC. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", - говорится в сообщении Минздрава.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 больных коронавирусом. В целом в стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

Улица в Праге с закрытыми в связи с коронавирусом магазинами и ресторанами, архивное фото.
© Depositphotos / Ppohudka
В Чехии могут объявить режим ЧС - премьер страны назвал причину

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человек, выздоровели 143 359, скончались 3 251. Проведено 2,28 миллиона тестов.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября.
В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября гражданам запрещено без уважительных причин выходить на улицу с 21.00 до 5.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2236)

По теме

В Словакии проходит всеобщее тестирование на COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Выборы президента Молдовы
Дождь не помеха: как в Молдове голосовали на выборах президента - фото
Президентские выборы в Молдове: как голосовали в стране
Видео - Выборы президента в Молдове: как прошло голосование в стране
Явка 2020
Выборы президента: явка избирателей по Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться