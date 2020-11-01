Чехия стала мировым лидером по уровню смертности от COVID-19

За последние сутки в стране выявили 11 428 больных коронавирусом, в целом в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Чехия по итогам последних семи дней вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованные чешским Минздравом в воскресенье.

"По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру. Данные об этом опубликовал в воскресенье ECDC. В Чехии данный показатель составляет 11,02, в Андорре - 7,88, далее следуют Бельгия - 6,81, Армения - 6,19 и Черногория - 6,11. При этом общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека", - говорится в сообщении Минздрава.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 11 428 больных коронавирусом. В целом в стране в настоящее время больны 188 492 человека, из них 7 673 госпитализированы.

За весь период пандемии в республике заразились 335 102 человек, выздоровели 143 359, скончались 3 251. Проведено 2,28 миллиона тестов.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации. В пятницу депутаты парламента проголосовали за его продление до 20 ноября.

В рамках режима ЧС в стране закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры, магазины (кроме продовольственных), прекращены все спортивные соревнования. Запрещено появление на улицах без надобности и без маски, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. В период с 28 октября по 3 ноября гражданам запрещено без уважительных причин выходить на улицу с 21.00 до 5.00.

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