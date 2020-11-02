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Коронавирус под микроскопом.

Коронавирус: еще одно нетипичное проявление - фото

REUTERS / NEXU Science Communication
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2236)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201102/32281024/koronavirus-esche-odno-netipichnoe-proyavlenie.html

Этот признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington Post.

​До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей.

Ученики у входа в школу, Рим
© AP Photo / Gregorio Borgia
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Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.

Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.

"Повреждение эндотелия может быть ключевым механизмом, вызывающим такие поражения", — отмечает один из специалистов Нино Хесус.

Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что "ковидные пальцы" могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.

Исследователи добавили, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2236)

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