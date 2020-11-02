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Последствия землетрясения в Турции

Число погибших при землетрясении в Турции выросло

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201102/32284391/chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-turtsii-vyroslo.html

Более семи десятков человек скончались, еще почти тысяча получили различные травмы в результате случившегося.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, сообщает РИА Новости.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.

Спасательные работают на месте обрушившегося здания в Измире, Турция.
© REUTERS / MURAD SEZER
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Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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