Число погибших при землетрясении в Турции выросло

Более семи десятков человек скончались, еще почти тысяча получили различные травмы в результате случившегося.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 73, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, сообщает РИА Новости.

"По последним данным, в результате землетрясения погибли 73 человека, пострадал 961", - говорится в сообщении.

Днем в пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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