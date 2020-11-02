Иммунолог рассказал, поможет ли простуда победить коронавирус

По предположению ученых, патогены, попадающие в организм человека одновременно, могут "конкурировать за территорию". При этом исход такого противостояния не всегда известен.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Вирусы, с которыми организм встречался ранее, так называемые "домашние", активно противостоят "чужакам" – новым, неизвестным пока микроорганизмам. Но может ли одна болезнь заблокировать другую? Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Прежде всего он обратил внимание на то, что пока нельзя сказать определенно, будет ли работать такой механизм применительно к коронавирусу. Тем не менее исключать такую возможность не стоит, предположил иммунолог.

"Известный факт, что наши "домашние" вирусы, такие как цитомегаловирус, герпес, в какой-то момент вызывают увеличение выработки интерферонов, то есть естественных факторов защиты. Это может стать даже защитой от внешних новых вирусов, в том числе от коронавируса и гриппа. Или какая-нибудь легкая начавшаяся простуда может защитить человека от коронавируса", – сказал Владислав Жемчугов.

Сказать с уверенностью, насколько реальной и эффективной может быть такая защита, можно только проведя ряд исследований.

О намерении провести подобные эксперименты уже заявили британские ученые, рассказывает Жемчугов. Суть идеи заключается в искусственном заражении. Проследив за его течением и развитием, можно будет сделать выводы о эффективности такого механизма противостояния вирусов для выздоровления человека.

Поэтому сейчас мы можем говорить только о предположениях, а сделать окончательные выводы помогут лабораторные исследования, дата начала которых пока не определена.

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