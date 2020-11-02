Путин оценил эффективность системы здравоохранения России и ее способность мобилизоваться

Эти характеристики проявились при необходимости решать задачи на уровне и при масштабе пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Пандемия показала, что система здравоохранения РФ может мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Большая перемена".

Президент также признал и наличие проблем, но отметил, что в России "в целом эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба".

Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

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