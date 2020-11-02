Эксперты рассказали, когда ждать массовой вакцинации российской "ЭпиВакКороной"

Препарат на основе пептидных антигенов разработали в научном центре "Вектор" и зарегистрировали в середине октября.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной "ЭпиВакКорона" планируется начать в 2021 году. Об этом РИА Новости заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов вируса. Максютов отметил, что для россиян вакцина будет бесплатной, а ставить прививки будут на добровольной основе.

"Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)", - пояснил он.

К производству второй по счету вакцины от коронавируса нового типа, "ЭпиВакКорона", в России приступили 27 октября. Препарат на основе пептидных антигенов разработали в научном центре "Вектор" и зарегистрировали в середине октября.

Первой российской вакциной, регистрация которой состоялась в начале августа, стал препарат "Спутник-V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

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