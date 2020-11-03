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Золотые слитки

Золотой дом: при покупке особняка во Франции нашли клад

© AFP 2020 / Daniel Roland
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201103/32301216/zolotoy-dom-pri-pokupke-osobnyaka-vo-france-nashli-klad.html

В одном из французских городков произошел интересный случай: при покупке недвижимости новые владельцы никак не ожидали, что найдут в нем.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Мэрия маленького городка на востоке Франции приобрела дом и не подозревала, что стала владельцем клада. Как сообщает телеканал France 3, выяснилось, что в здании хранилось золото на сумму более 500 тысяч евро.

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Более ста лет двухэтажный дом в центре коммуны Море принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Примерно месяц назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника. Тот не очень хотел связываться с хлопотным наследством и предложил муниципальным властям выгодную сделку.

Сумма выкупа дома составила 130 тысяч евро. Во время осмотра здания сотрудники мэрии обнаружили в шкафу на втором этаже пять золотых слитков и более тысячи 20-франковых золотых монет. Кроме того, в доме удалось найти оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и другие антикварные предметы. 

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