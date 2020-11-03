МИДЕИ проверяет, пострадали ли граждане Молдовы в ходе теракта в Вене

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что на данный момент нет подтверждений, что среди пострадавших в результате теракта в Вене есть граждане Молдовы. Об этом Sputnik заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Даниел Водэ.

"Мы проверяем информацию. На данном этапе у нас нет подтверждений, что среди пострадавших есть граждане Республики Молдова. Наше посольство в Вене следит за развитием событий. Если такая информация появится, то мы незамедлительно оповестим общественность", - сказал собеседник.

Глава внешнеполитического ведомства республики Олег Цуля написал на своей странице в Twitter, что "Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы решительно осуждает подлый акт террора и выражает свою полную солидарность с народом Австрии и МИД этой страны". "Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении Цули.

Серия нападений со стрельбой произошла в центре австрийской столицы в понедельник вечером. Как сообщают СМИ, группа неизвестных атаковала синагогу. По информации РИА Новости, число погибших достигло четырех, несколько тяжело ранены, включая полицейского, один нападавший нейтрализован. Пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

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