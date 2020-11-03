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Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене, а затем подорвал себя, Австрия

Теракт в Вене: какую реакцию он вызвал в мире

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201103/32308169/terakt-v-vienne-kakuyu-reaktsiyu-on-vyzval-v-mire.html

Число погибших во время теракта в Вене выросло до четырех, это двое мужчин и две женщины, сообщает австрийская Kurier со ссылкой на бургомистра города Михаэля Людвига.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Не менее 17 человек, по предварительным данным, получили ранения в результате теракта в Вене, который произошел поздно вечером в понедельник. 

Власти Австрии квалифицировали атаку как теракт. По словам министра внутренних дел страны Карла Нехаммера, убитый стрелок симпатизировал "Исламскому государству".

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене, а затем подорвал себя, Австрия
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
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После сообщений о теракте мир откликнулся словами поддержки и солидарности народу Австрии, многие заявили о готовности прийти на помощь.

В частности, Франция, которая тоже недавно подверглась нападениям. Ее президент Эммануэль Макрон отметил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила солидарность с Австрией, назвала исламистский терроризм общим врагом и выразила готовность к совместной борьбе с ним.

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму c соболезнованиями, назвав произошедшее жестоким и "циничным преступлением".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил террористическую атаку в Вене и заявил, что цивилизованные народы должны объединиться против исламистского террора.

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей в Вене стрельбой заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться, а Вашингтон поддерживает Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами.

Со словами осуждения терроризма и выражением солидарности австрийскому народу выступили Министерства иностранных дел Саудовской Аравии и Турции.

В понедельник вечером группа неизвестных открыла стрельбу в австрийской столице возле здания местной синагоги. 

Нападавших было несколько, один из них был ликвидирован. Предположительно, стрелку могли помогать еще несколько человек, их разыскивают. Нападения произошли по меньшей мере в 6 местах в самом центре города, огонь по прохожим и людям в кафе вели без разбора.

Горожан попросили временно не покидать дома. Отменены заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

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Усилены меры безопасности и в соседних с Австрией странах. Чехия усилила охрану объектов еврейской культуры в стране, а также контроль на границе.

Меры безопасности усилены на территории всей Австрии, в том числе на границах, но в фокусе остается центр Вены.

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