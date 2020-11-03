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Скорая помощь в Турции. Архивное фото

В Анталье перевернулся катер с туристами, погиб россиянин

© Sputnik / Виктория Виатрис
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201103/32310039/v-antalyae-perevernulsya-kater-s-turistami-pigibshii.html

При крушении погиб гражданин РФ 1983 года рождения. Об этом рассказал представитель генконсульства России в провинции Анталья.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Один россиянин погиб в результате аварии с прогулочным туристическим катером, который затонул у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья, сообщает РИА Новости.

Люди работают над обрушившимся зданием в Измире, Турция
© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
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Крушение произошло примерно в 50 метрах от берега в районе Аланьи на одном из популярных туристических маршрутов.

Турецкие власти сообщают, что в этот вторник прогулочное судно с 32 иностранными туристами вышло в море с однодневной экскурсионной программой. Около 9 часов утра по местному времени судно наткнулось на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.

"Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения", - рассказал агентству представитель генерального консульства России в Анталье.

Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.

 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью российского туриста при крушении катера в Аланье.

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