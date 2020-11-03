Фото, видео — В Турции ребенка спасли из-под завалов через четыре дня после землетрясения

Девочке удалось укрыться в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, что и спасло ей жизнь.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Спасателям, работающим над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в турецком Измире, удалось извлечь из-под завалов четырехлетнюю девочку почти через четверо суток после трагедии.

Эту "новость, которая взволновала всех", сообщил в своем Twitter мэр города Тунч Сойер.

В эфире одного из телеканалов спасатель, который и вытащил девочку, рассказал о подробностях операции:

"Во время "минуты тишины" сегодня утром мы услышали ее голос. Когда подобрались ближе, девочка сказала, что она в порядке, и что ее зовут Айда. <…> Мы попросили ее помахать рукой – она помахала и улыбнулась".

Журналисты и местные жители, помогающие на разборке завалов, встретили спасение Айды бурными овациями. Медики тут же оказали ей первую помощь, так как организм девочки был сильно обезвожен.

Чувствует себя девочка хорошо.

Медики рассказали, что, оказавшись в машине скорой помощи, она тут же попросила "воду, айран и котлету".

Дальше Айде предстоит жить только с отцом - мать ее, к сожалению, погибла, тело было извлечено из-под завалов через несколько минут после спасения девочки.

Bakan Kurum: Ayda kızımız 83 milyonun kızı olacak https://t.co/ZXoSpwfsWK pic.twitter.com/qmVtKYklnu — CNN TÜRK #MaskeniTak 😷 (@cnnturk) November 3, 2020

​Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ провинции Измир. Подземные толчки ощутили также и на греческих островах. По меньшей мере 20 зданий в Измире было разрушено.

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