Путин: у России уникальный ледовый флот и лидирующие позиции в освоении Арктики

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал "Россия 24".

"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", — сказал российский лидер.

© Sputnik / Алексей Никольский Путин во время посещения нового ледокола "Виктор Черномырдин".

"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки.

Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.

Судно построено на "Балтийском заводе" (входит в структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.

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