Деньги за шаги: в Узбекистане пешие прогулки будут оплачены

Выплаты могут составить до 100 долларов в месяц. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, был обнародован в понедельник.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Указ предполагает, что каждый гражданин Узбекистана, достигший 18 лет, может участвовать в специальной программе. Согласно ей, на электронный кошелек участника будет зачисляться сумма в 3 000 узбекских сумов (около 0,3 доллара) за каждые 10 000 шагов, пройденные за сутки.

Ну а тем, кто больше всех пройдет пешком, ежемесячно будут выплачивать около 30 долларов за лучшие показатели по городу, около 50 долларов — за лучший результат в области, и порядка 100 долларов — за самый лучший по стране. Для фиксации и обработки данных о показателях ходьбы будет создан специальный сайт.

Деньги на финансирование программы планируется получать от специального сбора, который будет введен специально для производителей вредных для здоровья продуктов. Правда, список таких продуктов в указе не приводится.

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