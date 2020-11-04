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Памятник Минину и Пожарскому

Россия отмечает День народного единства

© Sputnik / Валерий Шустов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201104/32320741/russia-otmechaet-den-narodnogo-edinstva.html

В День народного единства, отмечаемого в России 4 ноября, в стране намечен ряд мероприятий, но не без учета пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В России отмечается государственный праздник - День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздник отмечается ежегодно с 2005 года. Как отмечает РИА Новости, нынешний День народного единства будет отличаться от предыдущих, учитывая пандемию коронавируса.

Празднование Дня народного единства. Архивное фото.
© Sputnik / Ilya Naimushin
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Так, претерпел изменения перечень торжественных мероприятий: решено было отказаться от традиционного приема в Кремле. Президент России Владимир Путин будет в этот день присутствовать при возобновлении работы курантов Спасской башни, посетит Музей археологии Чудова монастыря, а после этого в видеорежиме встретится с представителями религиозных конфессий.

Свои поздравления россиянам направил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он отметил, что День народного единства - это не только светский, но и межрелигиозный праздник, который отмечают представители разных конфессий. 

"Сегодня сплоченность народов России является источником силы нашего государства и основой чувства патриотизма", - подчеркнул он.

День народного единства был учрежден в России федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

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