Россия отмечает День народного единства

В День народного единства, отмечаемого в России 4 ноября, в стране намечен ряд мероприятий, но не без учета пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В России отмечается государственный праздник - День народного единства. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздник отмечается ежегодно с 2005 года. Как отмечает РИА Новости, нынешний День народного единства будет отличаться от предыдущих, учитывая пандемию коронавируса.

Так, претерпел изменения перечень торжественных мероприятий: решено было отказаться от традиционного приема в Кремле. Президент России Владимир Путин будет в этот день присутствовать при возобновлении работы курантов Спасской башни, посетит Музей археологии Чудова монастыря, а после этого в видеорежиме встретится с представителями религиозных конфессий.

Свои поздравления россиянам направил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Он отметил, что День народного единства - это не только светский, но и межрелигиозный праздник, который отмечают представители разных конфессий.

"Сегодня сплоченность народов России является источником силы нашего государства и основой чувства патриотизма", - подчеркнул он.

День народного единства был учрежден в России федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал именоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

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