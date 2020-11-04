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Затопленные улицы в результате землетрясения на острове Самос, Греция

Поднялся остров: последствия сильнейшего землетрясения на Самосе

© AP Photo / Michael Svarnias
Общество
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Sputnik Молдова
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Как сообщают ученые, мощное землетрясение, которое произошло в конце ноября в Эгейском море, оставило после себя весьма ощутимые последствия.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. На 18-25 сантиметров поднялся греческий остров Самос после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

© AFP 2020 / STR / Eurokinissi
Вызванные сильнейшим землетрясением разрушения на острове Самос, Греция.

Агентство, в свою очередь, цитирует заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии. Сообщается, что в группу входят известные греческие сейсмологи.

Выяснилось, что как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова, образовался тектонический подъем. Он составляет порядка 18-25 сантиметров.
Люди работают над обрушившимся зданием в Измире, Турция.
© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU
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Мощные подземные толчки, которые произошли 30 ноября в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир, греческие сейсмологи оценили в 6,7 - 6,9.

Двое жителей Самоса погибли, еще 19 получили ранения. На острове объявлено чрезвычайное положение, оно продлится шесть месяцев, до 30 апреля 2021 года.

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