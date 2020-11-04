Поднялся остров: последствия сильнейшего землетрясения на Самосе

Как сообщают ученые, мощное землетрясение, которое произошло в конце ноября в Эгейском море, оставило после себя весьма ощутимые последствия.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. На 18-25 сантиметров поднялся греческий остров Самос после сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

© AFP 2020 / STR / Eurokinissi Вызванные сильнейшим землетрясением разрушения на острове Самос, Греция.

Агентство, в свою очередь, цитирует заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии. Сообщается, что в группу входят известные греческие сейсмологи.

Выяснилось, что как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова, образовался тектонический подъем. Он составляет порядка 18-25 сантиметров. © REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU Фото, видео — В Турции ребенка спасли из-под завалов через четыре дня после землетрясения

Мощные подземные толчки, которые произошли 30 ноября в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир, греческие сейсмологи оценили в 6,7 - 6,9.

Двое жителей Самоса погибли, еще 19 получили ранения. На острове объявлено чрезвычайное положение, оно продлится шесть месяцев, до 30 апреля 2021 года.

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