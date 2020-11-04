Путин: россиян объединяют патриотизм и сплоченность

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает РИА Новости.

После церемонии Владимир Путин немного пообщался с юношами и дувушками, говорили в том числе о том, что без знания своих прав и соблюдения обязанностей, которые есть у каждого, обществу трудно существовать. Не обошлось и без совместного фото всех участников церемонии.

Путин с будущим политтехнологом вступил в дискуссию о правах и обязанностях pic.twitter.com/dUR68AcYVK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 4, 2020

После этого российский лидер посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, построенный на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Здесь российский лидер осмотрел экспозицию, основанную, в первую очередь, на результатах археологических исследований, проводившихся здесь же, в Кремле.

Кроме того, главе российского государства был представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Около месяца куранты молчали, так как в это время на башне шел монтаж новых колоколов.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала участникам мероприятия о том, что изначально на Спасской башне было 35 колоколов, но со временем часть из них утратили. А 11 оставшихся, по ее словам, не могли в полной мере "отразить всю красоту музыки" гимна России и других композиций.

Одним из первых, кто услышал обновленный бой курантов был и российский президент. Специально по такому случаю демонстрацию пришлось отложить на 15 минут, чтобы все участники церемонии могли услышать, как звучат новые колокола.

Куранты Кремля опоздали на 15 минут в первый и последний раз. По случаю праздника, как объяснила Любимова. И чтобы Путин, министр культуры и молодежь послушали гимн на новых колоколах pic.twitter.com/wAzzOxY9jJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 4, 2020

Позже президент провел встречу с представителями религиозных объединений, в ходе которой отметил, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ.

"Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", — заявил глава государства.

Также российский президент обратился ко всем согражданам.

"Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой многонациональной страны, с Днем народного единства", - сказал Путин.

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.

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