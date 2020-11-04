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Галлюциноген.

Побочный результат выборов в США: столица поддержала декриминализацию галлюциногенов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201104/32325734/Pobochnyy-rezultat-vyborov-v-SShA-stolitsa-podderzhala-dekriminalizatsiyu-gallyutsinogenov-.html

Согласно результатам голосования, представленным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтон, округ Колумбия, меру, проходившую в бюллетене как Initiative 81, одобрили более 76% избирателей, против проголосовали 23%.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Избиратели в столице США, Вашингтоне, большинством голосов проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов, сообщает газета Hill.

​Согласно результатам голосования, представленным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтон, округ Колумбия, меру, проходившую в бюллетене как Initiative 81, одобрили более 76% избирателей, против проголосовали 23%.

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© CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
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Как отмечает издание, она предусматривает, что полиция Вашингтона сделает "выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами" одним из наименее важных направлений правоохранительной деятельности.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего голосования 3 ноября избиратели Нью-Джерси проголосовали за легализацию использования марихуаны в развлекательных целях, а жители Орегона поддержали декриминализацию наличия небольшого количество тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин, и легализовали "контролируемое использование" псилоцибина.

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