Побочный результат выборов в США: столица поддержала декриминализацию галлюциногенов

Согласно результатам голосования, представленным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтон, округ Колумбия, меру, проходившую в бюллетене как Initiative 81, одобрили более 76% избирателей, против проголосовали 23%.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Избиратели в столице США, Вашингтоне, большинством голосов проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов, сообщает газета Hill.

DC votes to decriminalize hallucinogenic mushrooms by wide margin https://t.co/sRYcalbaYp pic.twitter.com/iFx1p8DQWR — The Hill (@thehill) November 4, 2020

​Согласно результатам голосования, представленным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтон, округ Колумбия, меру, проходившую в бюллетене как Initiative 81, одобрили более 76% избирателей, против проголосовали 23%.

Как отмечает издание, она предусматривает, что полиция Вашингтона сделает "выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами" одним из наименее важных направлений правоохранительной деятельности.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего голосования 3 ноября избиратели Нью-Джерси проголосовали за легализацию использования марихуаны в развлекательных целях, а жители Орегона поддержали декриминализацию наличия небольшого количество тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин, и легализовали "контролируемое использование" псилоцибина.

New Jersey voters approve recreational marijuana https://t.co/46a046tJk7 pic.twitter.com/RiAU9uaDsD — The Hill (@thehill) November 4, 2020 По сообщению NBC News, за легализацию марихуаны для людей старше 21 года проголосовали также жители Аризоны, Монтаны и Южной Дакоты. По итогам голосования количество штатов США, в которых разрешено использование марихуаны в рекреационных целях достигло 15, а число проживающих на их территории американцев приблизилось к 110 миллионам.

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