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Медицинский персонал держит образец мазка, взятый у человека

Врач рассказал о том, как смертность от COVID-19 связана с группой крови

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2254)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201105/32331903/vrach-rasskazal-o-tom-kak-smertnost-ot-covid-19-svyazana-s-gruppoy-krovi.html

Врачи больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, изучили возможную связь между группой крови пациента с длительностью стационарного лечения и выживаемостью.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. О результате исследования сообщил главврач больницы Денис Проценко в публикации на своей странице в соцсети. По словам врача, никаких достоверных подтверждений этой теории получено не было.

Специалист привел в подтверждение своих слов два графика, которые показывают, что выздоровевших и умерших пациентов с разными группами крови примерно одинаково. То же самое можно сказать и о длительности стационарного лечения. 

Ранее ученые из разных стран в нескольких независимых исследованиях пришли к выводу, что наименьшему риску инфицирования  коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению.

Многие сочли их выводы поспешными и требующими дальнейших исследований.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2254)

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