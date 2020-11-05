Врач рассказал о том, как смертность от COVID-19 связана с группой крови

Врачи больницы в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом, изучили возможную связь между группой крови пациента с длительностью стационарного лечения и выживаемостью.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. О результате исследования сообщил главврач больницы Денис Проценко в публикации на своей странице в соцсети. По словам врача, никаких достоверных подтверждений этой теории получено не было.

Специалист привел в подтверждение своих слов два графика, которые показывают, что выздоровевших и умерших пациентов с разными группами крови примерно одинаково. То же самое можно сказать и о длительности стационарного лечения.

Ранее ученые из разных стран в нескольких независимых исследованиях пришли к выводу, что наименьшему риску инфицирования коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), а также, что люди со второй группой крови наиболее подвержены заражению.

Многие сочли их выводы поспешными и требующими дальнейших исследований.

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