11:07 05 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.18
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Морковный салат

Сладость или гадость: с чем можно, а с чем нельзя есть морковь

© Fotolia / Lisa870
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (27)
136 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201105/32332885/sladost-ili-gadost-s-chem-mozhno-a-s-chem-nelzya-est-morkov.html

Китайские блогеры решили выяснить, с какими продуктами нельзя употреблять такой полезный продукт как морковь, чтобы избежать проблем со здоровьем.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Морковь – идеальный продукт для организма. Всем известно, что она обладает множеством полезных свойств. Каротин, содержащийся в моркови, в организме человека трансформируется в витамин А.

По данным американского исследования, употребление двух морковок в день снижает уровень холестерина в крови на 10-20%, а употребление трех корнеплодов поможет предотвратить сердечные заболевания и рак.

Но так ли она безобидна? Оказывается, не все умеют ее правильно употреблять, утверждают пользователи китайской соцсети WeChat, пишет inosmi.ru

Итак, с какими продуктами не следует сочетать морковь?

Острый перец

Куриные яйца
© Sputnik / Евгений Биятов
В Китае определили опасные виды куриных яиц

Острый перец богат витамином С, но при столкновении с ферментами, содержащимися в моркови, он разрушается. Соответственно, никакой пользы от такого сочетания мы не получим. Следует отметить, что такая реакция происходит только при употреблении овощей в свежем виде.

Алкоголь

По мнению китайских исследователей, такое сочетание серьезно нарушает обмен веществ в печени. В результате вырабатываются токсины, которые негативно влияют на функции этого органа.

Финики

Морковь разрушает аскорбиновую кислоту, содержащуюся в финиках. Поэтому сочетание этих двух продуктов приведет к тому, что организм не дополучит большое количество питательных веществ, которыми так богаты оба продукта.

Помидоры

Как уже было сказано, ферменты, содержащиеся в моркови, разрушают витамин С, которым богаты также и помидоры. Таким образом, одновременное употребление этих двух овощей снижает пищевую ценность помидоров.

Блондинка с морковью
© Depositphotos / VitCOM Photo
Полезные свойства моркови и какие болезни лечат с помощью корнеплода

Не следует есть морковь в больших количествах.

Чрезмерное потребление моркови приведет к изменению цвета кожи, в ней накапливается меланин. Рекомендуемая доза - одна морковь 2-3 раза в неделю.

Не желательно употреблять морковь в сыром виде.

В ней содержится много жирорастворимых витаминов, которые лучше усваиваются организмом после термической обработки. Поэтому сырая морковь станет дополнительной нагрузкой на организм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (27)

По теме

Диетологи: мифы о вреде кофе сильно преувеличены
Польза и вред молока: мнение специалиста


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться