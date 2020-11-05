Сладость или гадость: с чем можно, а с чем нельзя есть морковь

Китайские блогеры решили выяснить, с какими продуктами нельзя употреблять такой полезный продукт как морковь, чтобы избежать проблем со здоровьем.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Морковь – идеальный продукт для организма. Всем известно, что она обладает множеством полезных свойств. Каротин, содержащийся в моркови, в организме человека трансформируется в витамин А.

По данным американского исследования, употребление двух морковок в день снижает уровень холестерина в крови на 10-20%, а употребление трех корнеплодов поможет предотвратить сердечные заболевания и рак.

Но так ли она безобидна? Оказывается, не все умеют ее правильно употреблять, утверждают пользователи китайской соцсети WeChat, пишет inosmi.ru.

Итак, с какими продуктами не следует сочетать морковь?

Острый перец © Sputnik / Евгений Биятов В Китае определили опасные виды куриных яиц

Острый перец богат витамином С, но при столкновении с ферментами, содержащимися в моркови, он разрушается. Соответственно, никакой пользы от такого сочетания мы не получим. Следует отметить, что такая реакция происходит только при употреблении овощей в свежем виде.

Алкоголь

По мнению китайских исследователей, такое сочетание серьезно нарушает обмен веществ в печени. В результате вырабатываются токсины, которые негативно влияют на функции этого органа.

Финики

Морковь разрушает аскорбиновую кислоту, содержащуюся в финиках. Поэтому сочетание этих двух продуктов приведет к тому, что организм не дополучит большое количество питательных веществ, которыми так богаты оба продукта.

Помидоры

Как уже было сказано, ферменты, содержащиеся в моркови, разрушают витамин С, которым богаты также и помидоры. Таким образом, одновременное употребление этих двух овощей снижает пищевую ценность помидоров.

Не следует есть морковь в больших количествах.

Чрезмерное потребление моркови приведет к изменению цвета кожи, в ней накапливается меланин. Рекомендуемая доза - одна морковь 2-3 раза в неделю.

Не желательно употреблять морковь в сыром виде.

В ней содержится много жирорастворимых витаминов, которые лучше усваиваются организмом после термической обработки. Поэтому сырая морковь станет дополнительной нагрузкой на организм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova