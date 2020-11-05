Пока все спали: экскурсии на "Титаник", селфи в камне и деревья в подарок

О том, что интересного и необычного произошло в мире минувшей ночью, читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Если "титаник" нельзя поднять, к нему можно спуститься. Разумеется, не бесплатно: бизнесмен из США решил монетизировать идею и предлагает туристам подводные экспедиции на легендарный лайнер.

Экскурсии он намерен проводить начиная с будущего года, пишет издание Irish Central. Предпринимателя зовут Стоктон Раш. По его задумке, погружения на глубину более трех тысяч метров на затонувший корабль можно будет делать каждый год с мая по сентябрь.

The businessman stands to turn a profit from the venture by charging guests a staggering $125,000 to join him on the expedition! https://t.co/xsipfw2UdN #Titanic — IrishCentral (@IrishCentral) November 2, 2020

​Экскурсантов будут сажать в мини-субмарину вместимостью в пять человек. Добираться до места погружения планируется от канадского острова Ньюфаундленд. Подводная часть экспедиции займет от шести до восьми часов: погружение, осмотр объекта и подъем на поверхность.

В каждом туре будут принимать участие пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три туриста.Желающие уже есть, так что некоторые места с мая по июль будущего года заняты.

Стоктон Раш признается, что не намерен превращать "Титаник" в туристическую достопримечательность, но рассчитывает на прибыль. Стоимость билета составит 125 тысяч долларов.

Скульптура вместо селфи

В Соборе Святого Иакова в Испании обнаружили древнее "селфи". Как пишет РИА Новости, бюст одного из строителей, вытесанный в камне, обнаружила в святой обители историк искусств Дженнифер Александер, проводившая там исследования. "Селфи" датируется, предположительно, началом XII века.

​Фигурка высотой примерно 30 сантиметров притаилась под потолком на одной из колонн и оставалась незамеченной почти девять столетий.

"В средневековых зданиях иногда встречаются такие автопортреты строителей. В темных углах, где их могут заметить только другие каменщики", — рассказала Дженнифер Александер.

Каменщик, который теперь вошел в историю, изобразил себя по пояс. Теперь скульптура служит своего рода посланием из прошлого.

"Он улыбается и явно доволен собой. Фигурка прекрасно вытесана, у лица есть индивидуальные черты, что говорит о большом мастерстве автора", — добавила историк.

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела начали строить в конце XI века, он считается шедевром романской архитектуры и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его посещает множество паломников, уверенных, что в храме покоятся мощи апостола Иакова. Только в 2019 году в соборе побывали 350 тысяч человек.

Дерево - от всей души

Власти Копенгагена придумали новую программу озеленения города и намерены бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев. Единственное условие - ухаживать за ними, сообщает ЕвроПульс.

Деревья характерных для Дании пород можно будет сажать в общедоступных местах: во дворе дома и даже на частной территории, но не дальше, чем за 10 метров от общественного пространства. Нужно, чтобы крона была видна.

Участвовать в проекте могут жители, кооперативы и домовладельцы, а также частные фирмы. Власти рассчитывают, что в городе появится больше тысячи новых деревьев. Нужно заметить, что это не новшество: подобная программа успешно внедрялась в пригородах Копенгагена в 2016-2018 годах. Тогда удалось высадить больше 1,5 тысячи саженцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova