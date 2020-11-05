Италия вводит комендантский час из-за коронавируса

В стране будут закрыты все музеи и галереи, а в субботу и воскресенье не будут работать и крупные торговые центры.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Руководство Италии в среду выпустило декрет, устанавливающий в стране комендантский час с 22 до 5 часов утра, сообщает РИА Новости.

Также, согласно документу, все 20 регионов страны будут разделены на три категории с отдельным пакетом распоряжений для каждой из них.

Для удобства эти категории будут обозначены официально желтым, оранжевым и красным цветом.

Первоначально предполагалось, что новые меры вступят в силу уже с четверга, однако позже правительство перенесло начало действия декрета на пятницу для того, "чтобы позволить всем воспользоваться временем для организации своей деятельности".

Действовать новый режим ограничений будет до 3 декабря этого года.

Наиболее жесткие карантинные ограничения в Италии вводятся в областях Ломбардия, Пьемонт, Валле-Д’Аоста и Калабрия, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на пресс-конференции, посвященной введению новых ограничительных мер по стране.

Эти регионы попали в "красную зону". Здесь будет запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков.

Также в пределах областей "красной зоны" запрещено перемещаться без необходимости не только между отдельными городами, но и внутри городов. Въезд и выезд в регионы с "красной", так же, как и с "оранжевой" категорией допускается только в особых случаях.

В обеих категориях к тому же закрываются бары и рестораны за исключением работы на вынос или с доставкой.

В "оранжевую" категорию попали области Апулия и Сицилия, остальные 14 регионов Италии получили желтый уровень.

"У нас нет областей в зеленой зоне, пандемия продолжается, и ни один регион не может избежать ограничительных мер", - отметил Конте.

По его словам, уже на этой неделе Совет министров примет новые меры поддержки пострадавшим от ограничений экономическим субъектам общим объемом до двух миллиардов евро.

По состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло 790 тысяч, более 307 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 39 764 человек. В субботу в стране был побит очередной антирекорд по числу заражений за сутки – их количество составило более 31 тысячи человек. Во вторник рост числа жертв COVID-19 в Италии стал самым высоким с начала мая.

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