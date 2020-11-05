Курц: ведомство Австрии по борьбе с терроризмом ждет модернизация

Канцлер Австрии после теракта в столице страны заявил о необходимости реформировать главную спецслужбу республики.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. О необходимости реформировать главную спецслужбу Австрии - ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом - заявил канцлер Себастьян Курц, инициатива последовала после резонансного теракта в стране, пишет РИА Новости.

"Прежде всего, необходима реформа ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка). Ведомство в прошлые годы по разным причинам понесло серьезный ущерб. Этот ущерб нужно теперь восполнить", - сказал он, выступая перед Национальным советом Австрии.

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в центре Вены. Серия нападений произошла в нескольких местах города, одно из них - в районе синагоги. В результате погибли пять человек, не менее полутора десятков ранены, часть из них находится в тяжелом состоянии. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников.

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