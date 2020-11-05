16:40 05 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.18
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Измерение температуры. Иллюстративное фото.

Как дела у соседей: Украина бьет рекорды по COVID-19, в Румынии - карантин

© AP Photo / Vadim Ghirda
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2257)
106 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201105/32340330/kak-dela-u-sosedey-ukraina-bet-rekordy-zabolevaemosti-v-rumynii-karantin.html

В четверг Министерство здравоохранения Украины отчиталось о рекордном числе заражений коронавирусом в стране за прошедшие сутки. Румыния же второй день подряд выявляет многотысячные случаи инфицирования.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. О большом числе выявленных случаев коронавируса нового типа на Украине сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РИА Новости.

"За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Также за последние сутки госпитализированы - 1269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели - 8378 человек", - написал он.

По словам министра, за время пандемии на Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, летальных случаев – 7924.

Самое большое количество случаев заражения COVID-19 за день зафиксировано в Киеве (983), а также в Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Румыния уже второй день подряд обновляет собственный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Так во вторник власти страны сообщили о том, что суточный прирост заражений впервые с начала пандемии превысил отметку в 7,7 тысяч человек. Но уже на следующий день антирекорд был "побит" - количество заражений выросло до 8651 человека.

Женщина в леопардовой защитной маске на фоне граффити итальянского художника TvBoy в Милане, Италия
© AFP 2020 / Miguel Medina
Италия вводит комендантский час из-за коронавируса

Всего же по состоянию на 4 ноября группа стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине заявила о том, что всего в Румынии с момента начала пандемии подтверждены 267 088 случаев заражения коронавирусом. Умерли 7419 человек, выздоровели более 186 200 пациентов.

Из-за сложившейся ситуации правительство Румынии приняло решение установить карантин в нескольких районах страны, пишет Sputnik Румыния.

Начиная с четверга карантинный режим вводится в муниципии Герла (жудец Клуж), в городах Чеху-Силванией и Жибоу (жудец Сэлаж), а также в восьми населенных пунктах жудеца Тимиш. Ограничительные меры в этих регионах вводятся на двухнедельный срок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2257)

По теме

Карантин шагает по Европе: нахлынула вторая волна коронавируса
Иммунолог рассказал, поможет ли простуда победить коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться