Как дела у соседей: Украина бьет рекорды по COVID-19, в Румынии - карантин

В четверг Министерство здравоохранения Украины отчиталось о рекордном числе заражений коронавирусом в стране за прошедшие сутки. Румыния же второй день подряд выявляет многотысячные случаи инфицирования.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. О большом числе выявленных случаев коронавируса нового типа на Украине сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РИА Новости.

"За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514). Также за последние сутки госпитализированы - 1269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели - 8378 человек", - написал он.

По словам министра, за время пандемии на Украине заболели 430 467 человек, выздоровели 184 782 человека, летальных случаев – 7924.

Самое большое количество случаев заражения COVID-19 за день зафиксировано в Киеве (983), а также в Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Румыния уже второй день подряд обновляет собственный антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Так во вторник власти страны сообщили о том, что суточный прирост заражений впервые с начала пандемии превысил отметку в 7,7 тысяч человек. Но уже на следующий день антирекорд был "побит" - количество заражений выросло до 8651 человека.

Всего же по состоянию на 4 ноября группа стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине заявила о том, что всего в Румынии с момента начала пандемии подтверждены 267 088 случаев заражения коронавирусом. Умерли 7419 человек, выздоровели более 186 200 пациентов.

Из-за сложившейся ситуации правительство Румынии приняло решение установить карантин в нескольких районах страны, пишет Sputnik Румыния.

Начиная с четверга карантинный режим вводится в муниципии Герла (жудец Клуж), в городах Чеху-Силванией и Жибоу (жудец Сэлаж), а также в восьми населенных пунктах жудеца Тимиш. Ограничительные меры в этих регионах вводятся на двухнедельный срок.

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