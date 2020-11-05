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Министерство юстиции Румынии.

Минюст Румынии запросил об экстрадиции экс-депутата Михая Ризи из Молдовы

© Photo : alba24.ro
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201105/32344805/rumynskiy-minyust-zaprosil-ob-ekstraditsii-eks-deputata-mikhaya-rizi-iz-moldovy.html

Приговоренный на родине к тюремному сроку по обвинению в коррупции и сбежавший в Кишинев бывший румынский законодатель в скором времени может предстать перед судом.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Как сообщается на сайте министерства юстиции РМ, в ведомство поступил официальный запрос от румынских коллег об экстрадиции Михая Ризи.

Беглый румынский экс-депутат был на днях задержан молдавскими правоохранительными органами.

Кристиан Ризя
© Inquam Photos / Octav Ganea
Экс-депутат парламента Румынии задержан в Кишиневе
По их данным, господин Ризя объявлен в международный розыск с марта 2019 года.

Ранее, напомним, президент Игорь Додон подписал указ о лишении Михая Ризи молдавского гражданства. Бывший румынский депутат в ответ на это заявил, что подал в суд на Додона и Агентство госуслуг.

Молдавская полиция, в свою очередь, утверждает, что в 2018 году Ризя получил молдавское гражданство обманным путем.

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