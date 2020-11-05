Минск изучает возможность выпуска российской вакцины от COVID-19

Соответствующее предложение было сделано Владимиром Путиным во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил наладить в стране выпуск российской вакцины от коронавируса и проанализировать, сколько будет стоить такой проект, передает Sputnik Беларусь.

Лукашенко сообщил на совещании, посвященном борьбе с пандемией, что накануне, в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным президент РФ "предложил исходный материал российской вакцины от коронавируса, если у белорусской стороны есть заинтересованность".

"... Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте". Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить", - сказал Лукашенко.

Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".

Вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии началось 1 октября. Возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19 получили в общей сложности 100 жителей республики.

Препарат "Спутник-V", разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, стал первой российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в начале августа.Вторую по счету вакцину, "ЭпиВакКорона", разработанную в научном центре "Вектор", зарегистрировали в середине октября. К производству этого препарата в России приступили 27 октября. В настоящее время продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.

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