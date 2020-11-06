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Коротко и емко: лингвист назвала самое важное слово в русском языке

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Общество
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Тема:
Русский язык в тренде (107)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201106/32347125/korotko-i-emko-lingvist-nazvala-samoe-vazhnoe-slovo-v-russkom-yazyke.html

Русский язык - это живая система, в нем непрерывно происходят различные изменения. Тем не менее, есть в нем и зона стабильности - набор слов, служащих основой.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Русское слово "нет"  и его производные являются одним из основных ментальных ценностей россиян, рассказала РИА Новости профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова.

Учебник русского языка.
© Sputnik / Олег Ласточкин
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По словам лингвиста, при всех изменениях в русском языке всегда остается зона стабильности, она не всегда заметна носителям языка, на нее в первую очередь обращают внимание иностранцы. Это связано с яркой экспрессивностью и выразительностью русского языка, а также с эмоциональностью говорящих на нем.

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Поэтому даже выражение отрицания, отталкивания, все производные от слова "нет", такие как "не-а", "нетушки" и "хватит!", "всё!" – ярко характеризуют говорящих на русском языке, формируют пресловутый "русский стиль". Те же, кто говорит на нем, зачастую не придают этим словам особого значения.

"Русское слово "нет" <…> входит в первую десятку важных слов русского лексикона — в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски", — рассказала эксперт.

Она добавила, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.

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Тема:
Русский язык в тренде (107)

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