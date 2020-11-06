Ученые рассказали, какая часть тела практически неуязвима для коронавируса

Исследователи из Университета Вашингтона в американском Сент-Луисе провели эксперименты над роговицей глаза и пришли к неожиданным выводам.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Ученым удалось выяснить, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports, сообщает РИА Новости.

В рамках исследования было проведено несколько экспериментов с роговицей 25 доноров, а также с роговицей лабораторных животных. Все они были подвергнуты воздействию трех вирусов: коронавируса SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса HSV-1.

Результат экспериментов подтвердил, что вирусы Зика и герпеса способны реплицироваться в роговице, в то время как коронавирус в ней практически не размножается.

Чтобы выяснить, почему именно SARS-CoV-2 не может размножаться в роговице глаза, понадобятся дальнейшие исследования, так как пока ученые не могут объяснить, что именно обуславливает различия между этими болезнями и чем вызвана такая устойчивость роговицы.

Тем не менее, результаты опытов никак не могут быть поводом расслабиться, ученые подчеркивают, что медикам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами, отказываться от использования защитных очков ни в коем случае не стоит. Ведь с уверенностью сказать, что коронавирус совсем не может инфицировать человека через глаза пока нельзя.

Также издание приводит информацию, полученную от доктора биологических наук, профессора НГУ Сергея Нетесова, который привел в пример работу китайских ученых, выяснивших, что люди, носящие очки, в пять раз реже подвергаются заражению коронавирусной инфекцией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova