В Ирландии молдавских избирателей обязали носить маски и вне участка

Противоэпидемические правила и ограничения в зарубежных странах осложняют процесс голосования на выборах президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Власти Ирландии потребовали от молдавских избирателей обязательного ношения маски как внутри участка для голосования, так и на прилегающей к нему территории. Об этом сообщило посольство Молдовы в Дублине.

При этом ирландские власти требуют строгого соблюдения социальной дистанции на прилегающей к избирательному участку территории, а также поэтапного голосования согласно графику, составленному избирательными бюро.

Дипмиссия Молдовы призвала избирателей с уважением отнестись к требованиям властей и проявить ответственное поведение при голосовании во втором туре выборов главы государства, который состоится 15 ноября 2020 года.

Во втором туре выборов президента Молдовы для диаспоры откроют столько же избирательных участков, сколько и в первом, то есть 139. Об этом заявил премьер республики Ион Кику на брифинге в понедельник.

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