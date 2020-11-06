16:48 06 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.31
  • USD17.20
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.

ВОЗ: мы можем победить COVID-19, но должны обеспечить готовность к новым эпидемиям

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2266)
4901
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201106/32356075/who-my-mozhem-pobedit-covid-19-no-dolzhny-obespechit-gotovnost-k-novym-epidemiyam.html

Впервые мир сплотился вокруг плана ускорения разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечения их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения обратилась к правительствам по всему миру  преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы можем победить COVID-19 с помощью научных достижений, принятых решений и проявлений солидарности", - отмечается на сайте организации.. 

"В минувшем году мы увидели, что страны с прочной инфраструктурой <…>в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2", — указывается в сообщении.

Эмблема ВОЗ на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Время COVID-19: ВОЗ о том, как жить в эпоху пандемии

Источник подчеркнул, что, хотя этот кризис носит глобальный характер, многие страны и города принимают успешные меры профилактики или борьбы с распространением вируса с помощью всеобъемлющего подхода, основанного на фактических данных. 

Впервые мир сплотился вокруг плана ускорения разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечения их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости. Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) дает реальные результаты.

В то же время, говорится в сообщении, "мы должны уже сейчас принять меры по обеспечению готовности к следующей пандемии". 

ВАЗ рассмотрит проект резолюции по повышениюмобилизованности государств-членов к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, таким как COVID-19, путем более строгого соблюдения Международных медико-санитарных правил (2005 г.). 

По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2266)

По теме

Карантин шагает по Европе: нахлынула вторая волна коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться