ВОЗ: мы можем победить COVID-19, но должны обеспечить готовность к новым эпидемиям

Впервые мир сплотился вокруг плана ускорения разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечения их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения обратилась к правительствам по всему миру преддверии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Мы можем победить COVID-19 с помощью научных достижений, принятых решений и проявлений солидарности", - отмечается на сайте организации..

"В минувшем году мы увидели, что страны с прочной инфраструктурой <…>в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям оказались способны быстро действовать для сдерживания и контроля распространения вируса SARC-CoV-2", — указывается в сообщении.

Источник подчеркнул, что, хотя этот кризис носит глобальный характер, многие страны и города принимают успешные меры профилактики или борьбы с распространением вируса с помощью всеобъемлющего подхода, основанного на фактических данных.

Впервые мир сплотился вокруг плана ускорения разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечения их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости. Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) дает реальные результаты.

В то же время, говорится в сообщении, "мы должны уже сейчас принять меры по обеспечению готовности к следующей пандемии".

ВАЗ рассмотрит проект резолюции по повышениюмобилизованности государств-членов к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, таким как COVID-19, путем более строгого соблюдения Международных медико-санитарных правил (2005 г.).

По данным ВОЗ, по всему миру зафиксировали более 48,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни более 1,23 миллиона человек.

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