Как коронавирус может помочь российским производителям меха

Датское правительство приняло решение об уничтожении всей популяции норок в стране, так как у животных выявили мутацию коронавируса, способную передаваться человеку.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. О решении властей Дании объявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах страны, животные будут уничтожены на всех зверофермах, чтобы избежать дальнейшего распространения новой мутации вируса.

Видоизмененный вирус, попадая в организм, значительно ослабляет его способность к образованию антител, а это может быть проблемой при использовании вакцины от COVID-19. Поэтому зверьки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать препятствием в борьбе с распространением новой инфекции.

Премьер Дании также рассказала, что коронавирус обнаружили у норок на 207 фермах, при этом 67 уже потеряли всех своих животных из-за болезни, в 23-х ситуация неопределенная, всего же в стране может закрыться 1 137 ферм. А это уже будет ударом по всей отрасли производства меха в стране.

"Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это", – сказала Фредериксен.

Тем временем официально подтверждено, что мутировавшим вирусом заразились уже 214 человек. Правительство Дании пыталось найти альтернативное решение проблемы, однако риск распространения мутировавшей инфекции перевесил все доводы заводчиков норок. Власти Дании также высказали предположение, что новая мутация может распространиться не только в их стране, но и в других государствах.

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На помощь фермерам в уничтожении такого большого количества норок придут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучила ситуацию в Дании и ознакомилась с сообщениями о случаях передачи коронавируса от норок к людям. Пока что организация не стала делать каких-либо выводов и выступать с официальными заявлениями, так как ситуация требует дальнейшего изучения.

Тем не менее многие эксперты ВОЗ подтверждают возможность того, что норки могут быть восприимчивы к коронавирусу и стать его переносчиками, заражая человека. Поэтому меры, на которые решились власти Дании, не считают чрезмерными. В частности, в ходе сеанса ответов на вопросы, трансляция которого велась на странице европейского отделения ВОЗ в Facebook, старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения организации Кэтрин Смолвуд заявила:

"Датские власти довольно быстро начали предпринимать различные действия, включая уничтожение большой, а на самом деле всей популяции норки в Дании. Принятое решение, конечно же, повлияет на многих датчан, потому что это большой сектор экономики".

Также Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ, назвал решение властей Дании смелым, в том числе с учетом его экономических последствий.

Зоозащитники страны в целом положительно восприняли эту новость. Они уверены, что государство в дальнейшем откажется от производства меха и животные больше не будут вынуждены проводить всю свою жизнь в тесных клетках, ожидая печальной участи.

"Эпоха норковых ферм в Дании подходит к концу<…>. Для животных это отличная новость", - заявил директор по коммуникациям датской зоозащитной компании Anima Торбьёрн Шёнинг.

В то же время он призвал власти оказать поддержку семьям, которые останутся без средств к существованию из-за того, что вся индустрия производства меха норки в стране будет практически ликвидирована.

Специалисты в отрасли заготовок меха говорят о том, что одним из неожиданных последствий решения датских властей станет уменьшение конкуренции на международном рынке меховых изделий и о положительном его эффекте для российских производителей.

На сегодняшний день Дания - один из крупнейших в мире производителей шкурок из норки и изделий из них. По данным Минпромторга России, в 2019 году Дания экспортировала такой продукции на 4,9 миллиарда датских крон (730 миллионов долларов), на долю страны приходилось порядка 25% мирового экспорта, а это первое место в мире.

"Российские экспортеры меха получают возможность в отсутствие сильного конкурента выйти на рынок, прежде практически недоступный для них из-за очень жесткой конкуренции со стороны местных производителей", - считают в министерстве.

Тем не менее радоваться рано. В последние годы эта отрасль в России находится практически в упадке. Пик ее развития пришелся на 2015 год, и с тех пор поголовье норок в зверохозяйствах сократилось на треть, а экспорт снизился на 55%.

"На производство негативно влияло снижение популярности изделий из натурального меха под давлением экоактивистов как в Дании, так и в странах ЕС и США, которые являются основными импортерами продукции", - заметили в ведомстве.

Поэтому, чтобы воспользоваться неожиданно появившимися перспективами развития, российским производителям нужно будет вложить немало сил и средств в развитие отрасли.

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