В Турции хотят создать для туристов "Марсианскую колонию"

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. "Марсианская колония" может появиться на турецком курорте Кушадасы. Туристы смогут "гулять" там по поверхности Красной планеты и "погрузиться" в повседневную жизнь будущих покорителей Марса. Об этом заявили в АТОР.

Проект предусматривает строительство тематического парка, 30 бутик-отелей, теплицы, где, как в фильме "Марсианин", будут выращиваться овощи и фрукты, а также создание школы подготовки космонавтов и симулятор марсохода. Также гостям предложат "космическое меню".

Власти Кушадасы считают, что новый аттракцион даст возможность не только расширить рамки сезона, но и привлечь в регион молодую аудиторию, которой неинтересно классическое предложение — "солнце, море и песок".

Предполагается, что стоимость проекта может составить от двух до шести миллионов долларов.

А вот в Испании уже есть место, где можно почувствовать себя как на Марсе. В пещере в горах в Кантабрии разместился научный центр исследования космоса. Там действует программа, имитирующая пребывание на Красной планете. Построен модульный жилой блок, выходить за пределы которого туристы могут только в скафандрах. Гости носят специальное снаряжение и избегают контактов с внешним миром в течение всех трех дней марсианского путешествия. Такая "инопланетная" поездка стоит шесть тысяч евро для одного человека.

На испанском острове Лансароте (Канары) тоже можно увидеть космический пейзаж, созданный земной природой. Извержения вулканов и застывшая лава в природном парке Лос-Вулканес сделали его ландшафт похожим на поверхность Луны и Марса. Есть в этой точке планеты школа подготовки астронавтов и площадка для тестирования марсоходов. Туристам здесь можно совершить прогулку по парку.

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