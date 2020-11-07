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Сотрудники полиции раздают на улице маски прохожим во время эпидемии коронавируса

В ряде городов Грузии вводят ограничение на передвижение по ночам

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2272)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201107/32366779/gruzia-covid-ogranicenia-vlasti-reshenie.html

В Грузии растет число заразившихся коронавирусом, поэтому власти снова вводят ограничительные меры, однако соблюдать их должны будут не все.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Ограничения на передвижение в ночное время вводятся с 9 ноября в крупных городах Грузии в числе мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом, как сообщает Sputnik Грузия, заявила глава министерства регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.

Таким образом, на улицы будет запрещено выходить с 22.00 до 05.00. Решение касается семи городов.

"С понедельника в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти с десяти вечера и до пяти утра будет ограничено передвижение. Решение будет распространяться как на пешеходов, так и на передвижение транспорта и частных автомобилей", - заявила Цкитишвили.

Женщина в леопардовой защитной маске на фоне граффити итальянского художника TvBoy в Милане, Италия
© AFP 2020 / Miguel Medina
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Ограничения не касаются международных перевозок, а также тех лиц и транспорта, которые передвигаются для функционирования учреждений стратегического значения, медучреждений, фармацевтических объектов, СМИ и службы доставки.

Пренебрежение данными мерами повлечет за собой штраф в размере двух тысяч лари.

При этом, министр призвала не использовать термин "комендантский час", так как он, по ее словам, актуален только в случае действия режима чрезвычайного положения. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2272)

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