Специалист объяснила, почему не стоит публиковать фото в соцсетях

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Вполне невинные фотографии, например, на фоне дома или школы, выложенные в социальные сети, могут таить в себе опасность. Такой точки зрения придерживается аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина, сообщает агентство "Прайм".

Пользователям соцсетей давно известно, почему не стоит выкладывать в ленту фотографии личных документов, банковских карт или билетов. Такие данные могут сделать имущество легкой добычей злоумышленника. Но даже другие снимки могут стать угрозой.

"Сами по себе фотографии, может быть, и безобидны, но представим гипотетическую ситуацию: вы опубликовали фото своего дома, потом – фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи", – сказала Насибулина.

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Преступникам легче реализовать задуманное, когда рядом с фото есть геометка, которая дает представление о ежедневных маршрутах и местах, где человек бывает чаще всего. В результате, публикуя фото и указывая местонахождение, пользователь сам выполняет едва ли не 50% работы злоумышленника – ему больше не нужно следить за потенциальной жертвой с помощью наружного наблюдения, объяснила эксперт.

Поведение детей в соцсетях тоже следует контролировать – часто ребенок выкладывает снимки, которые позволяют при желании легко его выследить в незаконных целях. Чтобы обезопасить себя и ребенка от недоброжелателей, следует закрыть личные профили в соцсетях и отключить автоматическое проставление геолокации снимков, советует Насибулина.

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